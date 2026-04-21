Врач из Химок получила социальную ипотеку по региональной программе

Акушер-гинеколог Химкинской клинической больницы Анна Александрова 19 апреля стала одной из первых участниц программы социальной ипотеки в Подмосковье в этом году. Сертификат, полученный от государства, поможет врачу приобрести собственное жилье.

Торжественное вручение первых в этом году свидетельств по программе «Социальная ипотека» состоялось в Доме правительства Московской области. Поддержку получили 12 медицинских работников, среди которых были и специалисты из Химок.

«Я очень счастлива, конечно. Хотим купить квартиру в Химках, надеемся на трехкомнатную, но если не получится, то возьмем двухкомнатную. Сейчас как раз будем выбирать район. Эта программа для медиков — настоящее подспорье в решении жилищного вопроса», — рассказала Анна Александрова.

Программа социальной ипотеки в Московской области действует с 2016 года. Регион по ее условиям предоставляет 50% стоимости жилья на первоначальный взнос по кредиту. Участники программы выплачивают ипотеку в течение 10 лет, а государство ежемесячно компенсирует сумму основного долга. Таким образом, заемщик оплачивает только проценты по кредиту.

«Программа социальной ипотеки — важный инструмент поддержки специалистов бюджетной сферы. Она помогает решать жилищные вопросы и укреплять кадровый потенциал муниципалитета. Для нас важно создавать условия, чтобы профессионалы оставались работать в городе. Такая работа дает устойчивый результат», — поделился заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев.

Более 3,5 тысячи человек смогли приобрести собственное жилье за время действия программы. Власти в 2026 году планируют вручить 219 свидетельств. Их получат медики, учителя, молодые ученые и тренеры.

«Поддержка медицинских работников — один из приоритетов социальной политики. Программа социальной ипотеки показывает, что адресные меры помощи работают. Она дает специалистам уверенность в завтрашнем дне и помогает развивать систему здравоохранения», — отметила депутат партии «Единая Россия» Галина Болотова.

Помимо социальной ипотеки, в Подмосковье действуют и другие меры поддержки для медицинских работников. Эти инициативы помогают привлекать и удерживать квалифицированных специалистов в учреждениях здравоохранения региона.