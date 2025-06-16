Врач из Химок Олеся Веткина приобрела квартиру благодаря социальной ипотеке

Медицинский стаж Олеси — шесть лет. Решение связать свою жизнь с профессией врача она приняла еще в девятом классе, когда поступила в био-химический профиль лицея.

«Так получилось, что стала медиком и очень этому рада. Когда мы видим положительную динамику лечения на фоне химиотерапии, по результатам контрольных обследований или после операций, когда пациент полностью выздоровел, это воодушевляет», — рассказала врач центра амбулаторной онкологической помощи Химкинской клинической больницы Олеся Веткина.

О возможностях «Социальной ипотеки» Веткина узнала в 2018 году, когда начала работать в Подмосковье. Позже, после рождения ребенка, встал вопрос о расширении жилплощади, и участие в программе стало логичным решением.

«Я купила „двушку“ в Химках. Наш дом еще на стадии строительства, переезд планируется в следующем году. Когда искали наше новое жилье, было важно, чтобы моя работа была в пешей доступности, также чтобы рядом находились детские сады и школы», — добавила врач центра амбулаторной онкологической помощи Химкинской клинической больницы Олеся Веткина.

Программа «Социальная ипотека» действует в Московской области с 2016 года. Ее участниками могут стать медики, педагоги, молодые ученые и специалисты с уникальными компетенциями. Жилье приобретается правительством региона, а участники платят только проценты по ипотечному кредиту.