Врач из Химок Олеся Веткина приобрела квартиру благодаря социальной ипотеке
Врач центра амбулаторной онкологической помощи Химкинской клинической больницы Олеся Веткина стала участницей губернаторской программы «Социальная ипотека». Благодаря государственной поддержке ей удалось купить двухкомнатную квартиру в Химках.
Медицинский стаж Олеси — шесть лет. Решение связать свою жизнь с профессией врача она приняла еще в девятом классе, когда поступила в био-химический профиль лицея.
«Так получилось, что стала медиком и очень этому рада. Когда мы видим положительную динамику лечения на фоне химиотерапии, по результатам контрольных обследований или после операций, когда пациент полностью выздоровел, это воодушевляет», — рассказала врач центра амбулаторной онкологической помощи Химкинской клинической больницы Олеся Веткина.
О возможностях «Социальной ипотеки» Веткина узнала в 2018 году, когда начала работать в Подмосковье. Позже, после рождения ребенка, встал вопрос о расширении жилплощади, и участие в программе стало логичным решением.
«Я купила „двушку“ в Химках. Наш дом еще на стадии строительства, переезд планируется в следующем году. Когда искали наше новое жилье, было важно, чтобы моя работа была в пешей доступности, также чтобы рядом находились детские сады и школы», — добавила врач центра амбулаторной онкологической помощи Химкинской клинической больницы Олеся Веткина.
Программа «Социальная ипотека» действует в Московской области с 2016 года. Ее участниками могут стать медики, педагоги, молодые ученые и специалисты с уникальными компетенциями. Жилье приобретается правительством региона, а участники платят только проценты по ипотечному кредиту.