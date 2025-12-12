Врач из Егорьевска победила в областном конкурсе

Врач-эндокринолог Екатерина Малая, работающая в Егорьевской больнице, была удостоена награды на премии «Подмосковный врач». Она работает в эндокринологическом кабинете поликлиники № 3.

Конкурс состоял из нескольких этапов, включая компьютерное тестирование, выполнение практических заданий и решение ситуационных задач. Все эти испытания направлены на выявление лучших специалистов в области медицины. Оценка участников проводилась комиссией, в состав которой вошли главные внештатные специалисты, представители научного сообщества и опытные врачи Подмосковья.

«От всей души поздравляю Екатерину Борисовну с таким важным достижением и благодарим за ежедневный вклад в здоровье наших пациентов, внимание, профессионализм и самоотверженность в работе!», — сообщил глава муниципального округа Дмитрий Викулов.