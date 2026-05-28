Врач из Долгопрудного рассказал о своей работе и отношении пациентов

Сергей Лисин, заместитель главного врача по хирургической помощи Долгопрудненской клинической больницы, доктор медицинских наук и хирург высшей категории, уже 30 лет работает в медицине. Он начал свой путь с врача и ассистента кафедры, а сейчас занимает одну из ключевых должностей в больнице.

За восемь лет работы в Долгопрудном Сергей Лисин провел около 10 000 операций. «Хирургия — это отрасль медицины, где видишь результат быстро», — поделился медик. Он занимается абдоминальной хирургией и инфекциями мягких тканей, помогая людям, которые страдают от наиболее частых патологий.

По словам врача, важно, чтобы пациент сам верил в успех и старался выздоравливать. «У нас есть энергия, и когда ее много, когда она бьется за жизнь, это большое подспорье лечению», — отметил хирург.

Лисин подчеркнул, что врачи приходят на работу с желанием помочь пациентам, а не заработать деньги. «Сейчас есть масса других способов заработать. В медицину приходят по велению души», — добавил он.