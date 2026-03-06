Врач-хирург Егорьевской больницы примет пациентов в селе Раменки

На текущей неделе график выездов охватывает два крупных поселения, одним из которых станет село Раменки. Сегодня врач-хирург Егорьевской больницы Юрий Лебедев проведет консультативный прием на базе местной амбулатории. Специалист будет работать по адресу: село Раменки, улица Новая, дом № 24. Время приема строго регламентировано: с 09:00 до 12:00. Администрация медучреждения обращает внимание пациентов, что для оформления медицинской документации при себе необходимо иметь стандартный пакет документов: паспорт, действующий полис ОМС и СНИЛС.

Важной особенностью выездных осмотров является предварительная запись. Чтобы попасть к хирургу, пациентам необходимо заранее обратиться к своему участковому терапевту или фельдшеру по месту жительства. Именно они формируют список нуждающихся в консультации узкого специалиста. Юрий Лебедев регулярно посещает сельские амбулатории. Так, 3 марта, доктор уже проконсультировал пациентов в поселке Шувое. Помимо выездной работы специалистов, Егорьевская больница приглашает жителей заняться профилактикой: уже в эту субботу, 7 марта, в городской поликлинике № 3 пройдет Единый день диспансеризации, где каждый желающий сможет пройти комплексное обследование организма.