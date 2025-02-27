Врач Химкинский больницы Ольга Чиркова назвала самые полезные начинки для блинов

В России проходит не только Масленица, но и неделя поддержания и укрепления иммунитета. Заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской больницы Ольга Чиркова рассказала, какой начинке для блинов отдать предпочтение, чтобы улучшить состояние организма.

Врач посоветовала есть блины с ягодами, в которых содержатся антиоксиданты, клетчатка и витамин D, а также с орехами и семенами подсолнечника, богатыми белком, полезными жирами и витаминами.

«В качестве начинки подойдет творог — богатейший источник белка и кальция, который является строительной основой организма. А немного укропа или петрушки улучшат вкус, добавят витаминов и микроэлементов», — уточнила Ольга Чиркова.

Можно добавить к блюду грибы со шпинатом, чтобы получить необходимые для нормального функционирования всех систем организма микроэлементы. В качестве эксперимента медик предложила попробовать в качестве начинки кабачки, чеснок, авокадо или рыбу.