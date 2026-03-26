Врач Егорьевской больницы проконсультирует сельских жителей

Министерство здравоохранения Московской области продолжает реализацию программы по повышению доступности медицинской помощи в отдаленных населенных пунктах. В рамках утвержденного графика выездов узкопрофильных специалистов, на текущей неделе жители двух сел округа смогут получить квалифицированную консультацию врача-хирурга по месту жительства.

В пятницу, 27 марта, прием будет вести опытный специалист Егорьевской больницы — врач-хирург Юрий Лебедев. Работа медика организована на базе местных фельдшерско-акушерских пунктов по следующему расписанию: село Лелечи: прием пройдет в помещении ФАПа, дом № 46, в утренние часы — с 09:00 до 10:45 и село Поповская: далее врач переместится в Поповский ФАП, дом № 80А, где будет консультировать пациентов с 11:00 до 12:00.

Администрация Егорьевской больницы обращает внимание жителей на то, что прием узких специалистов в сельской местности проводится по предварительной записи. Чтобы попасть к хирургу, необходимо заранее обратиться к своему участковому фельдшеру или терапевту по месту жительства — именно они формируют списки пациентов на выездной осмотр.