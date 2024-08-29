Врач Дмитрий Кисляков из Воскресенска победил в номинации «Лучший хирург»

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Лучшим хирургом регионального этапа всероссийского конкурса врачей с высшим немедицинским образованием признали уролога Воскресенской больницы Дмитрия Кислякова. Всего за почетные звания и призовые места поборолись более 2000 медработников.

Кандидат медицинских наук, заведующий урологическим отделением, врач-уролог Дмитрий Кисляков стал первым в номинации «Лучший хирург» в региональном этапе всероссийского конкурса специалистов с высшим немедицинским образованием.

Стаж работы Дмитрия более 17 лет. Мужчина закончил Рязанский государственный медицинский университет имени академика Ивана Петровича Павлова, учился в ординатуре по специальности «Урология» в Московской медицинской академии имени Ивана Михайловича Сеченова и в аспирантуре.

При поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации всероссийский конкурс врачей проводят с 2001 года. В этот раз на конкурс заявились более 2000 медработников разных специальностей со всей страны.

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