Врач больницы в Видном стал внештатным специалистом минздрава в Подмосковье

Заместителя главного врача Видновской клинической больницы по амбулаторно-поликлинической помощи Тимура Асанова назначили внештатным специалистом минздрава Московской области. Специалист продолжит трудиться в больнице и будет совмещать две должности.

Тимур Асанов будет отвечать за первичную медико-санитарную помощь в Московской области.

«По поручению Министерства здравоохранения региона буду проводить работу по совершенствованию системы оказания первичной медико-санитарной помощи на всех этапах в целях повышения ее качества и доступности на территории Московской области», — прокомментировал свое назначение Тимур Асанов.

В пресс-службе Видновской больницы сообщили, что Тимур Асанов уже не раз предлагал инициативы по организации помощи населению, которые показывали свою эффективность на областном и федеральном уровнях. Например, он внедрил программу «Школьная медицина», создал специализированные службы по обслуживанию вызовов на дом.

Отметим, это уже не первое повышение сотрудников больницы. В 2022 году заместитель главного врача Елена Зинатулина была назначена на должность заместителя министра здравоохранения Московской области.

«Такие назначения — признание высочайшего профессионализма и огромного опыта наших специалистов, и в целом — высокая оценка работы нашего медицинского учреждения», — отметили в пресс-службе клинической больницы Ленинского округа.

Двое враче Видновской клинической больницы Ольга Ненастина и Феличия Парфенова прошли повышение квалификации на базе Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М. Ф. Владимирского и были аккредитованы на аудиторские проверки сторонних медицинских организаций.