Врач-аллерголог пополнил штат больницы в Одинцове

К команде детской поликлиники Одинцовской областной больницы присоединилась врач-аллерголог Мария Герасина, которая переехала в Подмосковье из Орла. Молодой специалист недавно завершила ординатуру, разместила резюме в интернете и получила приглашение от медучреждения.

Благодаря мерам поддержки, которые Московская область предоставляет врачам из других регионов, переезд и адаптация Марии прошли без лишних трудностей. Доктор получает региональную надбавку к зарплате, а также планирует воспользоваться льготой по компенсации аренды жилья.

В своей практике она чаще всего сталкивается с пациентами, страдающими атопическим дерматитом. Аллергия, как отмечает врач, может проявиться в любой момент, и точность диагностики играет ключевую роль в успешности лечения. Синоптики прогнозируют раннюю весну в этом году, что для аллергиков означает начало сложного периода. Чтобы минимизировать дискомфорт, связанный с сезонным цветением, Мария Герасина советует заранее обратиться к специалисту.

«К сезону цветения лучше готовиться заблаговременно, а не ждать, когда все вокруг начнет цвести. Рекомендую заранее записаться на консультацию к аллергологу и сдать необходимые анализы. Существуют эффективные методы лечения аллергии, такие как аллерген-специфическая иммунотерапия — современный и действенный подход. Лучше всего начинать терапию осенью или зимой, чтобы к весне уже получить заметный результат», — рассказала Мария Герасина.