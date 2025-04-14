Врач Алина Макарик из Подмосковья выступила на международной конференции в Узбекистане

В Ташкенте 11 апреля прошла IX международная молодежная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы акушерства и гинекологии». На мероприятии с докладом выступила ординатор из Подмосковья Алина Макарик.

Сотрудница Московского областного НИИ акушерства и гинекологии представила работу на тему «Рак молочной железы, ассоциированный с беременностью».

«В феврале этого года молодые врачи, которые проходят обучение в стенах МОНИИАГ, уже занимали призовые места на всероссийском конкурсе „Перинатальная медицина: взгляд молодых“, который проводился в Санкт-Петербурге, что говорит о высоком уровне их теоретической и практической подготовки», — отметила руководитель акушерского обсервационного отделения института Екатерина Ефимкова.

Свыше 20 молодых ученых из России, Узбекистана и Таджикистана приняли участие в конференции. Доклад Алины Макарик признали одним из лучших.