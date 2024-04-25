Врач Александр Ваганов напомнил способы защиты от клещей | 360°

Подмосковье 25 апреля 2024, 15:07 Врач Александр Ваганов напомнил способы защиты от клещей Unsplash

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В городском округе Лобня наступил период активности клещей. В связи с этим заведующий травматологическим пунктом Лобненской больницы Александр Ваганов дал рекомендации о том, как избежать их укусов.

Для защиты от клещей врач советует носить одежду светлых тонов, чтобы легче было заметить присосавшегося клеща. Также рекомендуется заправлять футболки в брюки, а брюки — в носки, обязательно прикрывать голову и шею платком и использовать репелленты.

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После пребывания на природе необходимо тщательно осмотреть себя и членов семьи на предмет наличия клещей. В случае обнаружения впившегося клеща следует без промедления обратиться к медикам. Однако если возможности посетить травматологический пункт нет, можно попробовать удалить клеща самостоятельно. Это можно сделать, зацепив головку клеща петлей из прочной нитки и аккуратно потягивая его то вправо, то влево, либо используя пинцет, медленно поворачивая его по часовой стрелке. После удаления клеща место укуса необходимо обработать йодом или спиртом.

Важно помнить, что при обнаружении клеща или при появлении симптомов недомогания после укуса (мышечные или суставные боли, повышение температуры) следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Травматологический пункт Лобненской больницы работает круглосуточно и готов оказать необходимую помощь всем нуждающимся.

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