Созданный в Дубне VR-тренажер для хирургов будут использовать в Узбекистане

Фото: «Икс Ред Групп»

Компания из Узбекистана приобрела лицензию на использование хирургического VR-тренажера Survreyline, разработанного резидентом подмосковной ОЭЗ «Дубна». Технологию будут использовать для обучения студентов медицинских вузов.

Тренажер создан компанией «Икс Ред Групп», уточнили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области. Новинку представили на международном фестивале цифрового контента Game and Animation Expo в Ташкенте, где ее заметили и оценили.

«Мы очень рады, что нашли партнера в Центральной Азии, который будет популяризировать наш продукт в регионе. Мы ищем новые рынки сбыта и благодарны нашим региональным властям, которые проводят активную работу по налаживанию взаимоотношений Подмосковья с Республикой Узбекистан», — сказал генеральный директор «Икс Ред Групп» Булат Каримов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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