VR-систему для обучения управления беспилотниками создали в Подмосковье

Специалисты компании «Икс Ред Групп», работающей в ОЭЗ «Дубна», разработали VR-систему RuSky для обучения управления беспилотными аппаратами, которая моделирует рабочее место оператора. Проект получил грант от правительства Подмосковья в размере десяти миллионов рублей. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций Московской области Екатерина Зиновьева.

«„Икс Ред Групп“ работает на территории особой экономической зоны „Дубна“ и имеет статус резидента ОЭЗ. На ее счету уже немало инновационных решений. Так, ее разработчики создали хирургический VR-тренажер, помогающий в обучении будущих специалистов, прототип перчаток виртуальной реальности с силовой тактильной отдачей, мобильные игры и другое», — пояснила она.

Зиновьева отметила, что разработку представят на международном форуме особых экономических зон-2024 в октябре на стенде «VR-станция», где покажут тренажер оператора БПА. Этот симулятор обучает управлению беспилотниками разных типов, включая наземные, подводные и воздушные аппараты. Он также предлагает разнообразные настройки, включая выбор погодных условий, времени суток и окружения.

Для обучения операторов предусмотрены сценарии доставки грузов, маневрирования, роевой работы дронов, а также ограничения по времени, заряду батареи и целям. Генеральный директор компании Булат Каримов рассказал, что первые покупатели уже заинтересовались продуктом, который соответствует целям федерального проекта «Кадры для БАС».

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