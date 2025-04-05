VR-экскурсии разработали в картинной галерее «Дом Озерова» в Коломне

Увидеть главные достопримечательности Коломны теперь можно в картинной галерее «Дом Озерова» во время VR-экскурсий. Проект реализовали благодаря победе в Президентском гранте.

Видеографы использовали дроны. Формат съемки — 360 градусов. Это позволило снять уникальные ракурсы, перспективы и виды города с высоты птичьего полета. VR-путешествие рассказывает об исторических событиях, связанных с именами Дмитрия Донского, Ивана Грозного, Марины Мнишек.

«Мы можем внимательно изучить эти объекты и их древности, росписи, соборы, устройство стены крепостной коломенской, пролететь над Москвой-рекой и попасть в Бобренев монастырь, то есть исторический город здесь становится гораздо ближе», — уточнила директор Коломенской картинной галереи «Дом Озерова» Галина Дроздова.

Основа экскурсии — картины выдающихся художников России и стран зарубежья. Экспозиция создавалась на протяжении 15 лет. Художники писали свои работы во время Абакумовских пленэров. VR-экскурсия занимает порядка 40 минут. Ее уже посмотрели гости из Егорьевска, Зарайска и Рязани. Большинство из них теперь хотят посетить Коломну.