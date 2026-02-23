Впервые в «Талицком лесу» прошел масштабный лыжный забег

Двадцать третьего февраля в лесопарке «Талицкий лес» впервые состоялся масштабный спортивный забег на лыжах. Порядка шестидесяти спортсменов-любителей и профессионалов из Клина, Солнечногорска, Зеленограда и Твери приняли участие в мероприятии. Женщины и мужчины преодолели дистанцию в одиннадцать километров по заснеженному лесу.

Перед стартом участникам вручили стартовые пакеты с личными номерами. После этого они могли переодеться в теплых раздевалках и отправиться к победе.

На финише всех участников лыжного забега ждали эксклюзивные медали ручной работы и тарелка плова. Вкусный подарок подготовила одна из победительниц, Светлана Рыжова, в честь своего дня рождения.

В абсолютном, мужском и женском зачетах до 45 лет и старше победителями стали шесть человек. Среди девушек золото взяли сразу три жительницы Клина — Наталья Филатова, Светлана Рыжова и Людмила Кудинова. Среди мужчин первое место занял Александр Никитин из Солнечногорска, второе — Александр Окунев из Клина, а бронзу забрал Андрей Никитин из Твери.

Помимо прекрасного настроения и энергии на весь день, победители получили денежные подарки.