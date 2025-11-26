Возврат госпошлины за лицензию на продажу алкоголя перевели в цифру в Подмосковье

Новый сервис заработал на региональном портале в Подмосковье. С его помощью можно онлайн оформить возврат госпошлины за лицензию на розничную продажу алкоголя.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, сервис доступен в разделе регионального портала «Бизнесу» — «Бизнес» — «Лицензирование и разрешения». Воспользоваться им могут физические и юридические лица, а также предприниматели, которые ранее уже получали услугу или переплатили госпошлину сверх нормы.

«Перевод сервиса в электронный формат сделал процесс возврата госпошлины еще доступнее и быстрее. Теперь заявителям больше не придется лично собирать и подавать документы в ведомство. Все можно сделать онлайн — достаточно заполнить удобную электронную форму», — сказала глава министерства Надежда Куртяник.

Для подачи заявки нужно авторизоваться через ЕСИА. Решение поступит в личный кабинет в электронном виде.