Возведение второго этажа детского сада на Большевистской улице начали в Дмитрове

В Дмитрове стартовало возведение второго этажа нового детского сада, который рассчитан на 130 мест. Строительство ведется застройщиком СЗ «Недвижимость» на Большевистской улице и станет частью нового жилого комплекса «Большевик», включающего два 17-этажных дома и крытую парковку.

Представители застройщика сообщили, что планируется завершить строительство детского сада во второй половине 2026 года. Двухэтажное здание будет оборудовано современной столовой и кухней полного цикла, спортивным и актовым залами, а также уличными игровыми комплексами и прогулочными площадками.

В детском саду также предусмотрен медицинский блок с процедурной и кабинетом логопеда. По окончании строительства здание будет передано в муниципальную собственность.

Кроме того, строительная компания «Недвижимость» активно работает над пристройкой к детскому саду «Сказка» в микрорайоне ДЗФС. Новый учебный корпус на 101 место планируется сдать летом 2026 года.