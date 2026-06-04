Возведение временного храма в честь апостола Фомы начали в Наро-Фоминске

В парке Победы стартовало строительство временного деревянного храма в честь небесного покровителя города. Торжественный молебен совершил архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома.

Богослужение прошло 2 июня. Храм возведут из дерева, что позволит завершить работы до сентября и уже осенью начать регулярные богослужения и духовные мероприятия.

Идея строительства обсуждалась несколько лет, проект прошел все согласования. Архитекторы вдохновлялись традициями древнерусского зодчества, в частности обликом Спасо-Преображенского собора в Переславле-Залесском (XII век). Это подчеркивает связь Наро-Фоминска с многовековыми традициями православного храмостроительства.

Постоянный каменный храм планируют построить позже. Его визуализацию и основные параметры можно увидеть на информационном стенде на строительной площадке.