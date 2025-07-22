Возведение стен второго дома в ЖК «G3 Театральный» завершили в Раменском

В поселке Ильинский в Раменском муниципальном округе на объекте жилого комплекса «G3 Театральный» успешно завершено строительство стен второго дома. На данный момент на стройке активно ведутся работы по монтажу инженерных систем — канализации, водоснабжения, отопления и вентиляции.

Кроме того, специалисты приступили к установке лифтового оборудования и монтажу вентилируемого фасада, что обеспечит современный и комфортный внешний вид здания.

Тем временем первые новоселы уже получают ключи от квартир в первом доме комплекса. Жилой комплекс «G3 Театральный» разработан с учетом всех современных требований к безопасности и удобству: территории дворов запроектированы без автомобилей, предусмотрены наземные парковки, а также зоны для спорта и отдыха.

Для комфортного проживания жителей в составе комплекса предусмотрены детский сад на 65 мест, кафе и магазины в шаговой доступности. Кроме того, ЖК расположен на улице Театральной, что обеспечивает удобную транспортную доступность и быстрый выезд в город.