Возведение школы на улице Ватутина близится к новому этапу

На улице Ватутина продолжается активное строительство новой школы. Рабочие заняты заливкой стен в подвале, армированием колонн и установкой монолитных конструкций. Параллельно идет выемка грунта в котловане с последующей его утилизацией.

Проект предусматривает создание просторных учебных классов, IT-полигона, современного спортивного зала, медиатеки и столовой с пищеблоком. Для проведения мероприятий будет оборудован удобный актовый зал, а для отдыха и неформального общения — предусмотрены рекреационные зоны. Общая площадь здания достигнет 10 тысяч квадратных метров.

Сейчас на строительной площадке работают 28 специалистов и задействовано 8 единиц спецтехники. Открытие новой школы запланировано на 2028 год.