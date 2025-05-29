Возведение пристройки к зданию школы № 3 в Чехове завершат в сентябре

На площадке строительства дополнительного корпуса на 200 мест проводятся финальные работы. Специалисты занимаются благоустройством территории, выполнением отделочных работ, монтажом инженерных систем, а также установкой навесного вентилируемого фасада.

По итогам проведенной проверки ответственными органами были сформулированы задачи и даны поручения. Они направлены на контроль качества работ и оперативное реагирование на возникающие вопросы. Во время обсуждения уделили внимание соблюдению установленного графика строительства. Это необходимо для того, чтобы избежать срыва сроков и обеспечить своевременное завершение проекта.

Администрация муниципального округа проверила ход строительства объекта. В ближайшем будущем планируется провести работы по внутреннему оснащению здания и подключению всех коммуникаций.

Открытие пристройки к школе по условиям государственной программы запланировано на 1 сентября.