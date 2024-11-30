Возведение многоэтажного дома в Тарутинском проезде завершили в Подольске

В жилом комплексе «Бородино» завершено строительство дома № 1, корпуса 1, расположенного в Тарутинском проезде. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию было выдано Министерством жилищной политики Московской области компании ООО «Специализированный застройщик „Стройкомплектмонтаж“».

Односекционный жилой дом высотой в 21 этаж включает 152 квартиры и занимает площадь более 11 тысяч квадратных метров. Все квартиры выполнены с чистовой отделкой, а также оснащены лоджиями или балконами с панорамным остеклением. Входная группа разработана с учетом принципов безбарьерной среды, что обеспечивает доступность для всех категорий граждан.

В здании предусмотрены помещения для хранения велосипедов и колясок. Первый этаж будет использоваться для размещения общественных объектов. На прилегающей территории выполнено благоустройство: установлена детская площадка, обустроены парковочные места.

В рамках третьей очереди строительства ЖК «Бородино» планируется возведение еще одного многоквартирного дома. Кроме того, застройщик намерен оказать содействие в завершении строительства храма Равноапостольного Великого князя Владимира, расположенного на улице Бородинский бульвар, дом 1.Ф

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».