Возведение долгостроя на улице Текстильщиков возобновили в Домодедове
В Домодедове на улице Текстильщиков возобновились строительные работы дома № 45. После длительного простоя дом получил нового застройщика, прошел техническое обследование и был признан пригодным для дальнейшего строительства, что является важным условием для безопасного продолжения работ.
Специалисты администрации городского округа совместно с местными жителями уже провели осмотр стройплощадки, где начались подготовительные мероприятия. В настоящее время устраняются замечания по фундаменту и стеновым панелям, завозятся необходимые материалы и устанавливаются кассеты под новые конструкции.
С середины января 2026 года ожидается поставка панелей с завода-изготовителя, что позволит перейти к активному монтажу в ближайшие месяцы.
В ближайшее время застройщик начнет оформление 184 договоров с участниками долевого строительства, при этом все процессы находятся под контролем администрации округа.
Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева отметила, что инициативная группа жителей вместе со специалистами будет выезжать на объект каждые две недели для мониторинга динамики работ.
Завершение строительства дома запланировано на конец 2027 года, что станет значительным шагом в развитии жилищного строительства в регионе.