Возведение долгостроя на улице Текстильщиков возобновили в Домодедове

В Домодедове на улице Текстильщиков возобновились строительные работы дома № 45. После длительного простоя дом получил нового застройщика, прошел техническое обследование и был признан пригодным для дальнейшего строительства, что является важным условием для безопасного продолжения работ.

Специалисты администрации городского округа совместно с местными жителями уже провели осмотр стройплощадки, где начались подготовительные мероприятия. В настоящее время устраняются замечания по фундаменту и стеновым панелям, завозятся необходимые материалы и устанавливаются кассеты под новые конструкции.

С середины января 2026 года ожидается поставка панелей с завода-изготовителя, что позволит перейти к активному монтажу в ближайшие месяцы.