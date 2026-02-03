Детский сад в селе Озерецком построят к 2027 году

Строители приступили к возведению трехэтажного здания площадью более пяти тысяч квадратных метров. Новый детский сад будет рассчитан на четыреста воспитанников. В здании разместятся шестнадцать групп, музыкальный и гимнастический залы, кабинеты педагогов, медицинский и пищевой блоки, а также комната охраны, административные и санитарно-бытовые помещения.

На данный момент застройщик жилищного комплекса завершает работу над фундаментом будущего детского сада. Окончание строительства намечено на декабрь 2027 года, после чего здание будет передано в муниципальную собственность.

Ранее в ЖК «Мечта» была построена школа на 550 мест. В четырехэтажной школе размещены 22 класса, лаборатории и мастерские, спортивный и актовый залы, библиотека с медиатекой, столовая с пищеблоком, а также большой стадион и площадка для маломобильных учеников.

Кроме того, застройщик планирует возвести учебный корпус нового высшего учебного заведения рядом с детским садом и школой. Сейчас эти планы находятся в стадии разработки.