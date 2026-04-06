Возобновление капитального ремонта во Дворце культуры «Мир» в Лыткарине

В городском округе Лыткарино на улице Ленина, 2а, возобновились работы по капитальному ремонту Дворца культуры «Мир». С новым подрядчиком был подписан контракт и разработан детальный график выполнения работ.

На текущий момент в здании уже проведена полная просушка внутренних помещений. Подрядная организация активно ведет демонтаж и монтаж вентиляционных систем, а также работы по коммуникациям. После завершения ремонтных работ во Дворце культуры будет обеспечена подача горячей и холодной воды.

Далее рабочие приступят к устройству фальцевой кровли и продолжат внутренние отделочные работы.

По словам заместителя главы городского округа Евгения Забойкина, все ключевые решения, соответствующие техническим условиям и проекту, уже согласованы. Материалы, цвета и другие параметры утверждены совместно с Министерством культуры.

После завершения реконструкции Дворец культуры «Мир» превратится в современный многофункциональный центр творчества. Завершить капитальный ремонт планируется в начале 2027 года.