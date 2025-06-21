Возможности расширения производства обсудили на мебельном заводе в Солнечногорске

Мебельное производство ООО «Веста-ТЛ» в Солнечногорске планирует строительство нового цеха. Первый заместитель главы округа Кирилл Типографщик посетил предприятие, где побеседовал с руководством о перспективах расширения и возможностях поддержки бизнеса.

На встрече участники обсудили производственные мощности завода, меры поддержки, доступные подмосковным предпринимателям, а также возможность выкупа арендованной земли.

«Предприятие активно развивается. Изготавливает мебель по индивидуальным заказам: эксклюзивные штучные экземпляры, которые пользуются популярностью не только на территории Подмосковья, но и всей России в целом. Обсудили с генеральным директором планы по развитию предприятия, те направления, которые могут быть полезны, предоставление субсидий. Будем оказывать всяческую поддержку и дальше взаимодействовать», — рассказал первый заместитель главы Солнечногорска Кирилл Типографщик.

Компания «Веста-ТЛ» работает с 2000 года и специализируется на деревянных строительных конструкциях и столярных изделиях. На предприятии изготавливают межкомнатные двери, накладки на них, арочные изделия, стеновые панели, плинтусы, порталы, экраны на радиаторы, декоративные наличники, предметы интерьера, кухни, мебель из МДФ.

Производственный цех занимает 1,5 тысяч квадратных метров, офисное здание — 600 квадратных метров, а численность персонала составляет 30 человек.

«Мы собираемся в будущем построить у себя еще один цех. Территория, которую мы арендуем, это позволяет. У нас современные технологии, профессиональный коллектив: ребята умеют пользоваться абсолютно любыми инструментами и станками, и им сейчас доступны практически любые задачи», — рассказал гениальный директор ООО «Веста-ТЛ» Виталий Тимонин.

На предприятии также внедрили экологически чистый способ утилизации отходов — сжигание на собственной котельной, что позволяет экономить на топливе и безопасно утилизировать мусор.