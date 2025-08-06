Андрей Воробьев: более тысячи дворов Подмосковья оборудуют пандусами в 2025 году

В Московской области продолжается масштабная работа по созданию комфортной инфраструктуры для всех жителей региона. О реализации проекта «Доступная среда» рассказал губернатор Андрей Воробьев .

Особое внимание в Подмосковье уделяют удобству и безопасности перемещений.

«Пандусы, лифты, подъемники и удобные дорожки — это не просто формальность, а возможность свободно передвигаться всем: ветеранам СВО, пожилым людям, родителям с колясками, велосипедистам», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Сейчас в регионе проводят мониторинг инфраструктуры. Специалисты устраивают встречи с бойцами специальной военной операции, учитывают их предложения, а также тщательно осматривают маршруты до магазинов и медицинских учреждений, определяя зоны, где требуются изменения.

«Где-то уже убрали высокие пороги, обустроили противоскользящие покрытия — адаптировали свыше 60 объектов, в ближайшее время сделаем еще 100», — пояснил губернатор.