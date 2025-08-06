«Возможность свободно передвигаться всем». Воробьев — о создании безбарьерной среды в Подмосковье
Андрей Воробьев: более тысячи дворов Подмосковья оборудуют пандусами в 2025 году
В Московской области продолжается масштабная работа по созданию комфортной инфраструктуры для всех жителей региона. О реализации проекта «Доступная среда» рассказал губернатор Андрей Воробьев.
Особое внимание в Подмосковье уделяют удобству и безопасности перемещений.
«Пандусы, лифты, подъемники и удобные дорожки — это не просто формальность, а возможность свободно передвигаться всем: ветеранам СВО, пожилым людям, родителям с колясками, велосипедистам», — подчеркнул Андрей Воробьев.
Сейчас в регионе проводят мониторинг инфраструктуры. Специалисты устраивают встречи с бойцами специальной военной операции, учитывают их предложения, а также тщательно осматривают маршруты до магазинов и медицинских учреждений, определяя зоны, где требуются изменения.
«Где-то уже убрали высокие пороги, обустроили противоскользящие покрытия — адаптировали свыше 60 объектов, в ближайшее время сделаем еще 100», — пояснил губернатор.
Особое внимание в регионе уделяют медицинским объектам — за три года модернизировали 49 больниц и поликлиник. Преобразования коснулись и общественных пространств: парков, набережных и мемориалов, где создают безбарьерные зоны.
В текущем году планируется благоустроить свыше 1,1 тысячи дворов, установив пандусы и понизив бордюры.
Транспортная инфраструктура также меняется — в 2025 году в Московской области появятся 162 километра новых тротуаров для маломобильных граждан, 50 светофоров с кнопкой вызова и звуковым сопровождением.
«С 2022 года в Подмосковье мы построили семь разноуровневых пешеходных переходов через железнодорожные пути. В планах построить еще шесть», — добавил глава региона.