«Возможность свободно передвигаться всем». Воробьев — о создании безбарьерной среды в Подмосковье

Андрей Воробьев: более тысячи дворов Подмосковья оборудуют пандусами в 2025 году

Осмотр новой котельной и реконструируемого участка теплосети в Королеве Губернатором Подмосковья
Фото: Осмотр новой котельной и реконструируемого участка теплосети в Королеве Губернатором Подмосковья/Медиасток.рф

В Московской области продолжается масштабная работа по созданию комфортной инфраструктуры для всех жителей региона. О реализации проекта «Доступная среда» рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Особое внимание в Подмосковье уделяют удобству и безопасности перемещений.

«Пандусы, лифты, подъемники и удобные дорожки — это не просто формальность, а возможность свободно передвигаться всем: ветеранам СВО, пожилым людям, родителям с колясками, велосипедистам», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Сейчас в регионе проводят мониторинг инфраструктуры. Специалисты устраивают встречи с бойцами специальной военной операции, учитывают их предложения, а также тщательно осматривают маршруты до магазинов и медицинских учреждений, определяя зоны, где требуются изменения.

«Где-то уже убрали высокие пороги, обустроили противоскользящие покрытия — адаптировали свыше 60 объектов, в ближайшее время сделаем еще 100», — пояснил губернатор.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
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Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
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Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
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Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
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Особое внимание в регионе уделяют медицинским объектам — за три года модернизировали 49 больниц и поликлиник. Преобразования коснулись и общественных пространств: парков, набережных и мемориалов, где создают безбарьерные зоны.

В текущем году планируется благоустроить свыше 1,1 тысячи дворов, установив пандусы и понизив бордюры.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
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Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
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Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
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Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
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Транспортная инфраструктура также меняется — в 2025 году в Московской области появятся 162 километра новых тротуаров для маломобильных граждан, 50 светофоров с кнопкой вызова и звуковым сопровождением.

«С 2022 года в Подмосковье мы построили семь разноуровневых пешеходных переходов через железнодорожные пути. В планах построить еще шесть», — добавил глава региона.

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