В рамках программы «Герои Подмосковья» ветераны СВО изучают государственное управление и проходят стажировки под руководством опытных наставников. В их число входят депутаты, главы округов и представители регионального правительства. Среди них — министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных управленческих кадров из числа участников СВО. Лучшие из них смогут трудоустроить в органы государственной власти.

«Это возможность внести личный вклад в образование и передать свой опыт, наработанный годами. Мы видим огромный потенциал в бойцах, которые сейчас проходят обучение. У них видно большую целеустремленность, заинтересованность в получении новых знаний», — сказал Фирсов.

Принять участие в программе военнослужащие могут после возвращения с фронта. Главное условие — законченное высшее образование и российское гражданство. Обучение бесплатное.

Программу создали по инициативе губернатора Андрея Воробьева, она помогает участникам спецоперации адаптироваться в мирной жизни и строить успешную карьеру.