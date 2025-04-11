Возможность оставить отзыв с помощью QR‑кода ввели в больницах Солнечногорска

Солнечногорск стал первым муниципалитетом в Московской области, где во всех больницах, поликлиниках и амбулаториях внедрена возможность оставлять отзывы о лечении с помощью QR-кодов. Пациенты могут оценить отношение медицинского персонала, качество питания и чистоту, а также отметить, порекомендовали бы они данное медицинское учреждение своим близким.

Для удобства пациентов QR-коды размещены с обеих сторон на дверях всех палат, стендах и кабинетах. Анкеты были упрощены и сокращены, что позволяет пациентам легко поставить оценку и поделиться своими впечатлениями о лечении.

«Мы — первые в Подмосковье, кто внедрил такую систему оценки через QR-коды. Спасибо губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву за поддержку инициатив, которые делают медицину ближе и качественнее для наших жителей», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Обратная связь обрабатывается в день поступления. Если пациент выставил оценку ниже пяти баллов, с ним незамедлительно связываются, чтобы выяснить причины недовольства.

«В этот же день мы реагируем на все баллы ниже пяти. Мы обзваниваем пациентов и спрашиваем, что их не удовлетворило и пытаемся изменить, исправить ситуацию в кратчайшие сроки. Большинство отзывов приходят положительные. Особенно благодарят гинекологов, терапевтов», — рассказала заместитель главного врача по экспертизе качества медицинской помощи и оценке медицинской деятельности Солнечногорской больницы Валентина Лазуткина.

В Солнечногорской больнице функционирует отдел по обращению граждан, который оперативно обрабатывает и реагирует на все отзывы пациентов, обеспечивая высокое качество обслуживания.