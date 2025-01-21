Возможность ходить вернули 97-летней женщине с переломом бедра в Видном

Пациентка 97 лет поступила в Видновскую больницу с жалобой на острую боль в левом тазобедренном суставе. Оказалось, что пенсионерка поскользнулась на мокром полу в душе, и это привело к закрытому перелому левой бедренной кости со смещением.

Такая травма опасна в любом возрасте, потому что возникает риск развития застойной пневмонии и тромбоза вен нижних конечностей. Это может привести к летальному исходу.

«Ситуация пациентки осложнялась сопутствующими заболеваниями — атеросклерозом, ишемической болезнью сердца, артериальной гипертензией и перенесенными ранее инсультами. Мы предложили женщине провести операцию, обозначив возможные риски, на что та, посоветовавшись с родственниками, согласилась», — рассказал врач-травматолог Джемал Узоян.

Пациентке сделали погружной остеосинтез левой бедренной кости. Врачи поставили задачу успеть выполнить манипуляцию за 30 минут, чтобы минимизировать риски. Благодаря сплоченной работе бригады и малоинвазивному методу вмешательства, кровопотеря была минимальной.

Уже на следующий день пациентка активизировалась, а через два самостоятельно передвигалась по больнице с помощью ходунков.

Сейчас женщина чувствует себя хорошо и уже выписана домой. Через несколько месяцев она сможет вернуться к привычной жизни и ходить самостоятельно без ходунков или костылей.