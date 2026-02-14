Возложения цветов в память о героях Отечества провели в Подольске

В Подольске состоялась церемония возложения к армянскому хачкару и православному кресту. Памятные сооружения установлены в честь героев Отечества России и Армении, символизируя дружбу народов и общий подвиг в годы Великой Отечественной войны.

В мероприятии приняли участие члены Подольской городской общественной организации культурно-просветительского общества «Наири», представители администрации округа. Также на церемонии присутствовал ответственный Епархиального отдела по взаимодействию с культурой, клирик Воскресенского храма иерей Роман Федоровичев.

Мемориалы отдают дань уважения героям, сражавшимся за свободу и независимость. Православный крест и армянский хачкар установлены как мемориальное сооружение, напоминающее о единстве и братстве народов перед лицом общей угрозы.

Возложение цветов стало данью памяти всем, кто отдал жизнь за Родину, и символом сохранения исторической правды о Великой Отечественной войне.