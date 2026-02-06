Возложением цветов почтили память татарских поэтов в Воскресенске

В этом году отмечают две юбилейные даты — 110 лет со дня рождения Ахмета Симаева и 120 лет со дня рождения его друга и соратника Мусы Джалиля. В Воскресенске состоялось памятное мероприятие, посвященное татарским поэтам.

Жизнь Ахмета Симаева связана с Воскресенском. 8 мая 1985 года, в канун празднования 40-летия Победы в Великой Отечественной войне, на фасаде дома № 8 по улице Советской установили мемориальную доску. В этом здании ранее находилась редакция районной газеты, в которой работал Ахмет Симаев. Сейчас там располагаются управление культуры администрации округа и концертно-выставочный зал.

Краеведы и литераторы, представители ветеранских организаций и мусульманских общин из Коломны и Воскресенска возложили к мемориальной доске цветы.

О героической судьбе воскресенского журналиста рассказывает книга «Ахмет Симаев — журналист, подпольщик, соратник Мусы Джалиля». Ее автор — руководитель воскресенского литературного объединения «Радуга» имени Лажечникова, писатель, журналист и краевед Виктор Лысенков.