Возложение цветов у памятника «Скорбящая мать» прошло в Богородском округе

В Богородском округе прошел торжественный митинг, посвященный Дню памяти военнослужащих, погибших в 1994–1996 годах в Чеченской Республике и захороненных на Богородском кладбище. Мероприятие проводится ежегодно с 25 сентября 2001 года.

В День Памяти на Богородском кладбище собралось более 60 родственников погибших из 30 регионов России. Военнослужащие, сотрудники администрации Богородского городского округа, жители возложили венки и цветы к памятнику «Скорбящая мать», почтили память герой минутой молчания и выпустили в небо голубей.

По инициативе Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство» и при участии Министерства обороны Российской Федерации, проводится День Памяти погибших и пропавших без вести на Северном Кавказе. В этом году прошли мероприятия, посвященные 24-й годовщине первого захоронения неопознанных военнослужащих на воинском участке Богородского кладбища.

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