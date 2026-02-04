Возложение цветов у памятника летчику Валерию Чкалову прошло в Жуковском

В округе состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику летчика-испытателя, Героя Советского Союза Валерия Павловича Чкалова. Мероприятие было приурочено к 122-й годовщине со дня рождения пилота.

Инициаторами памятной акции выступили представители молодежи округа. У подножия монумента, установленного в честь героя, собрались активисты местного отделения всероссийского общественного движения «Молодая гвардия» и движения «Волонтеры Подмосковья». К молодежной делегации присоединились депутаты городского совета депутатов.

«Участники церемонии почтили память Валерия Павловича, отдав дань уважения его подвигу — легендарному беспосадочному перелету через Северный полюс. Также был отмечен его неоценимый вклад в развитие отечественной авиации и становление страны как ведущей авиационной державы», — сообщили организаторы.