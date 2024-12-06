Возложение цветов к бюсту Героя соцтруда Докторова прошло в Воскресенске

Мероприятие, посвященное памяти Николая Докторова, прошло в Воскресенске. Он был почетным гражданином округа и Героем социалистического труда.

Активисты поучаствовали в митинге у бюста героя. Событие приурочили к 117-летию со дня рождения Н. И. Докторова.

Участие в мероприятии приняли директор филиала «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“ в Воскресенске Дмитрий Трушков, ветераны предприятия и почетные граждане. Они возложили цветы к бюсту Николая Ивановича, который был директором Воскресенского химического комбината.

«Николай Иванович — один из основателей воскресенского хоккея, он сыграл огромную роль в мировом успехе хоккейной команды „Химик“. Память о великих людях, каким был Николай Иванович, должна жить и передаваться из поколения в поколение», — отметил глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Отметим, что Николай Докторов внес существенный вклад в развитие градообразующего предприятия Воскресенска. Под его руководством запустили крупный научно-исследовательский и экспериментальный цеха, где разработали и внедрили уникальные технологические процессы.

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