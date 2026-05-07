Возложение цветов и открытие мемориальной доски прошло в Раменском

Память павших героев Великой Отечественной войны почтили в Раменском. В преддверии Дня Победы возложили цветы к Вечному огню, а также состоялось важное для всего округа событие — открытие мемориальной доски Владимиру Кузнецову.

Мероприятия посетили почетные гости, среди которых были прокурор Московской области Сергей Забатурин, председатель Совета региональной общественной организации ветеранов прокуратуры региона Игорь Климов и дочь участника Великой Отечественной войны Наталья Кузнецова. На площади Победы почтили память павших минутой молчания и еще раз вспомнили о тех, кто отдал жизни за мирное небо над нашими головами.

«Каждый цветок у Вечного огня — это не просто жест, а знак нашей благодарности и признательности тем, кто сражался на фронтах Великой Отечественной войны, трудился в тылу, отдал свои жизни ради будущего нашей страны», — поделился глава Раменского округа Эдуард Малышев.

После митинга у здания городской прокуратуры прошло открытие мемориальной доски Владимиру Кузнецову. Он был участником Великой Отечественной войны, а после продолжал бороться за справедливость и мирную жизнь в рядах прокуратуры. Поэтому и место для увековечивания его памяти было выбрано не случайно.

«Работники, особенно молодые, каждое утро, приходя на работу, будут встречаться глазами с нашим героем, с нашим ветераном, с заслуженным юристом России Владимиром Васильевичем Кузнецовым. Эта эстафета поколений, уверен, будет способствовать и повышению эффективности, потому что, глядя в глаза нашим героям очень трудно плохо работать», — сказал Сергей Забатурин.

Владимир Кузнецов пользовался заслуженным уважением и авторитетом среди своих коллег и других представителей правоохранительных органов Подмосковья. Заложенные им традиции сохранили свою актуальность и в настоящее время.