Возле спортивной школы «Старт» в Серпухове установили новые турники

Ее появление стало долгожданным событием, поскольку она заменила собой устаревший и аварийный рукоход. Теперь же жители Протвина получили возможность тренироваться на современном и надежном оборудовании.

«Новый спортивный комплекс — это не просто набор турников, а продуманная система для полноценных занятий. В его состав вошел инновационный мини-скалодром, который позволит развивать силу, ловкость и координацию, а также разнообразный набор турников, рассчитанных на разные уровни физической подготовки — от начинающих любителей до опытных спортсменов. Это позволяет каждому найти здесь занятие по душе и своим силам, постепенно совершенствуя свои навыки», — сообщили в администрации округа.

Инициатива по созданию новой спортивной площадки исходила непосредственно от жителей Протвина. Именно они активно выступали за модернизацию этой зоны, настаивая на замене старого оборудования. Их активное участие не ограничилось лишь подачей предложений — горожане участвовали в процессе выбора конкретных элементов комплекса и материалов, из которых он был изготовлен.