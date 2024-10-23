Возле домов Вокзального микрорайона в Чехове устранили утечку на телосетях

Утечку на сетях теплоснабжения устранили вблизи дома № 6 по улице Чехова в микрорайоне Вокзальный. Глава городского округа Чехов Михаил Собакин проконтролировал восстановительные работы.

При подаче отопления в дома Вокзального микрорайона рабочие зафиксировали утечку на сетях рядом с домом № 6 по улице Чехова. С утра ремонтная бригада трудилась над устранением поломки.

Рабочие выкопали участок поврежденной трубы, заменили ее на новую. Отопление поступит в квартиры горожан, проживающих на улице Чехова и на Вишневом бульваре, к девяти часам вечера.

Руководитель муниципалитета Михаил Собаки отметил важность быстрого реагирования на подобные аварийные инциденты. Он также добавил, что службы направили все усилия на то, чтобы уменьшить причиненные жителям неудобства.

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