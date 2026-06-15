Вожатые Подмосковья впервые отправились в международный детский центр Белоруссии

Десять лучших представителей студенческих отрядов Подмосковья начали работу в детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок в Белоруссии. Вожатые региона впервые принимают участие в международном педагогическом проекте подобного формата.

Как рассказала министр информации и молодежной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе, участие в международном проекте — это высокая оценка профессионализма студентов. Они прошли многоэтапную проверку, включавшую анализ портфолио, собеседование и рассмотрение достижений и рекомендаций.

«По итогам всех испытаний были определены 10 лучших: пять вожатых отправятся на первую смену и еще пять — на вторую. Работа в „Зубренке“ позволит студентам не только проявить свои навыки, но и стать частью большого международного сообщества, объединенного общими ценностями», — сказала она.