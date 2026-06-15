Вожатые Подмосковья впервые отправились в международный детский центр Белоруссии
Десять лучших представителей студенческих отрядов Подмосковья начали работу в детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок в Белоруссии. Вожатые региона впервые принимают участие в международном педагогическом проекте подобного формата.
Как рассказала министр информации и молодежной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе, участие в международном проекте — это высокая оценка профессионализма студентов. Они прошли многоэтапную проверку, включавшую анализ портфолио, собеседование и рассмотрение достижений и рекомендаций.
«По итогам всех испытаний были определены 10 лучших: пять вожатых отправятся на первую смену и еще пять — на вторую. Работа в „Зубренке“ позволит студентам не только проявить свои навыки, но и стать частью большого международного сообщества, объединенного общими ценностями», — сказала она.
В состав проекта вошли 20 человек, из которых 10 — представители Подмосковья.
Смены продлятся по 18 дней. Вожатые будут работать с 700 детьми в возрасте от шести до 17 лет, которые приедут из разных стран мира. Вожатые будут организовывать их досуг, проводить творческие, спортивные и познавательные мероприятия.
«Работа в „Зубренке“ позволяет не только получить уникальный педагогический опыт, но и выстроить новые профессиональные связи, познакомиться с коллегами из Беларуси и вместе создавать качественную среду для развития детей», — сказал командир студенческих отрядов Подмосковья Павел Ковалев.
Педагогические отряды Подмосковья — одно из крупнейших направлений движения Российских студенческих отрядов в регионе. Подготовку в школах вожатых ежегодно проходят тысячи ребят. Они работают в лагерях региона, а также в федеральных центрах и на всероссийских проектах.