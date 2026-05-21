Дополнительную единовременную выплату ввели для вожатых в Подмосковье

В Московской области введена новая мера поддержки для педагогических кадров, работающих с детьми в летний период. Вожатые государственных и муниципальных детских лагерей смогут получить единовременную выплату в размере 70 тысяч рублей.

«В этом году по решению губернатора в Подмосковье вводится новая мера поддержки для вожатых детских лагерей — специальная выплата в размере 70 тысяч рублей», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева. Она подчеркнула, что такая поддержка станет дополнительным стимулом для молодых педагогов и студентов оставаться работать в системе детского отдыха.

Для получения выплаты вожатый должен отработать в организации отдыха детей и их оздоровления не менее 42 календарных дней в период с 29 мая по 31 августа. Эта мера призвана стимулировать сотрудников оставаться на рабочем месте в течение значительной части каникул.

Новая мера поддержки будет доступна только сотрудникам муниципальных и государственных лагерей Московской области. Частные лагеря и коммерческие детские центры не смогут воспользоваться этой инициативой, так как она реализуется за счет средств областного бюджета.