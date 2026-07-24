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Вожатые из ЦФО собрались в подмосковном лагере МЧС на форуме «Пульс»

Фото: Министерство информации и молодёжной политики Московской области

В Звенигороде на базе детского лагеря «Орленок» МЧС России начался педагогический форум «Пульс». Он объединил вожатых из шести субъектов Центрального федерального округа, включая восемь представителей Подмосковья.

Как отметила министр информации и молодежной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе, площадка дает уникальную возможность для обмена профессиональным опытом и методиками воспитательной работы. Отличительная особенность смен — их профильная направленность.

«Уникальность проекта в том, что он проходит на базе лагеря МЧС, где ключевая тема — безопасность. Вожатые здесь не просто организуют досуг, а самостоятельно разрабатывают и внедряют профильные программы, формируя у детей культуру безопасного поведения», — отметила она.

Всего в проекте задействованы 40 педагогов, которые отработают три смены по 14 дней каждая. Денежное вознаграждение за одну смену составляет от 40 тысяч рублей.

Фото: Министерство информации и молодёжной политики Московской области

По словам командира студенческих отрядов Московской области Павла Ковалева, «Пульс» — важный этап в развитии педагогического направления движения РСО в ЦФО. Формат межрегионального взаимодействия позволяет участникам перенимать лучшие региональные наработки и совместно формировать качественную, безопасную среду для детского отдыха.

Ключевая особенность программы — погружение в специфику работы МЧС. В течение смены ребята знакомятся с девятью профессиями спасательного профиля: пожарный, кинолог, водолаз, сапер, врач, летчик, спецназовец, горноспасатель и спасатель. Расписание включает занятия по основам выживания, пожарно-спасательный спорт, обучение первой помощи и тактические игры на местности.

Фото: Министерство информации и молодёжной политики Московской области
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Фото: Министерство информации и молодёжной политики Московской области
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Фото: Министерство информации и молодёжной политики Московской области
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Пополнить ряды студотрядов может любой желающий — обучение дает востребованные компетенции и официальный сертификат, а трудоустройство гарантирует достойную оплату. Подать заявку можно через сообщество студенческих отрядов Московской области во «ВКонтакте».

Мероприятия проводятся в рамках национального проекта «Молодежь и дети».