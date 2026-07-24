Вожатые из ЦФО собрались в подмосковном лагере МЧС на форуме «Пульс»
В Звенигороде на базе детского лагеря «Орленок» МЧС России начался педагогический форум «Пульс». Он объединил вожатых из шести субъектов Центрального федерального округа, включая восемь представителей Подмосковья.
Как отметила министр информации и молодежной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе, площадка дает уникальную возможность для обмена профессиональным опытом и методиками воспитательной работы. Отличительная особенность смен — их профильная направленность.
«Уникальность проекта в том, что он проходит на базе лагеря МЧС, где ключевая тема — безопасность. Вожатые здесь не просто организуют досуг, а самостоятельно разрабатывают и внедряют профильные программы, формируя у детей культуру безопасного поведения», — отметила она.
Всего в проекте задействованы 40 педагогов, которые отработают три смены по 14 дней каждая. Денежное вознаграждение за одну смену составляет от 40 тысяч рублей.
По словам командира студенческих отрядов Московской области Павла Ковалева, «Пульс» — важный этап в развитии педагогического направления движения РСО в ЦФО. Формат межрегионального взаимодействия позволяет участникам перенимать лучшие региональные наработки и совместно формировать качественную, безопасную среду для детского отдыха.
Ключевая особенность программы — погружение в специфику работы МЧС. В течение смены ребята знакомятся с девятью профессиями спасательного профиля: пожарный, кинолог, водолаз, сапер, врач, летчик, спецназовец, горноспасатель и спасатель. Расписание включает занятия по основам выживания, пожарно-спасательный спорт, обучение первой помощи и тактические игры на местности.
Пополнить ряды студотрядов может любой желающий — обучение дает востребованные компетенции и официальный сертификат, а трудоустройство гарантирует достойную оплату. Подать заявку можно через сообщество студенческих отрядов Московской области во «ВКонтакте».
Мероприятия проводятся в рамках национального проекта «Молодежь и дети».