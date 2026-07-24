Вожатые из ЦФО собрались в подмосковном лагере МЧС на форуме «Пульс»

В Звенигороде на базе детского лагеря «Орленок» МЧС России начался педагогический форум «Пульс». Он объединил вожатых из шести субъектов Центрального федерального округа, включая восемь представителей Подмосковья.

Как отметила министр информации и молодежной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе, площадка дает уникальную возможность для обмена профессиональным опытом и методиками воспитательной работы. Отличительная особенность смен — их профильная направленность.

«Уникальность проекта в том, что он проходит на базе лагеря МЧС, где ключевая тема — безопасность. Вожатые здесь не просто организуют досуг, а самостоятельно разрабатывают и внедряют профильные программы, формируя у детей культуру безопасного поведения», — отметила она.

Всего в проекте задействованы 40 педагогов, которые отработают три смены по 14 дней каждая. Денежное вознаграждение за одну смену составляет от 40 тысяч рублей.