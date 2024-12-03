Возгорание строительного мусора потушили в луховицком поселке Каданок

Работники 264-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» потушили возгорание в поселке Каданок городского округа Луховицы. На территории бывшего предприятия по переработке торфа загорелась куча строительного мусора.
В Систему-112 обратились очевидцы, которые заметили дым. Горели пиломатериалы и строительный мусор на территории бывшего перерабатывающего предприятия.
Прибыв на место, огнеборцы развернули рукава и начали тушить пожар. Площадь возгорания к этому моменту составила более 30 квадратных метров. Появился риск перехода огня на расположенные рядом хозяйственные постройки.
Работники дежурного караула быстро потушили пожар, не допустив дальнейшего распространения огня. Пострадавших нет.
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