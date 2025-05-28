Воздушные линии электропередач реконструировали в Химках

Специалисты компании «Россети Московский регион» — «Северные электрические сети» реконструировали линии электропередачи в Химках. Работы провели в рамках ремонтной программы по повышению надежности электроснабжения в округе.

Энергетики смонтировали 18 мультикамерных разрядников, три комплекта индикаторов повреждения и разъединитель. Помимо этого, специалисты Химкинского района электрических сетей ввели в эксплуатацию линию «Владычинский», проложенную между распределительными подстанциями.

Всего в этом году сотрудникам предстоит привести в порядок 11 трансформаторных подстанций, а также более пяти километров воздушных линий 4-10 киловольт и более десяти — 35-220 киловольт, а также заменить 166 опор и расчистить более 55 гектаров трасс от растительности.

Приоритетом для энергетиков является оперативность и качество выполнения. Сейчас специалисты подготавливают электросетевое хозяйство к осенне-зимнему периоду для обеспечения надежной и безопасной работы.