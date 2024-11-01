Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Воздушную линию «Рогачево — Васькино» реконструировали в Солнечногорске. Это повысило надежность электроснабжения для более 20 тысяч жителей муниципалитета.

Специалисты обновили около 14 километров провода и заменили 36 опор линии электропередачи. Эти мероприятия значительно повысили надежность электроснабжения примерно 20 населенных пунктов муниципалитета.

«На завершающем этапе специалисты „Северных электрических сетей“ произвели замену провода С-70 на воздушной линии 35 киловольт „Рогачево — Васькино“. Она находится в эксплуатации с 1952 года. Данные меры значительно улучшили качество электроснабжения порядка 20 населенных пунктов», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

В октябре в Солнечногорске завершилась реконструкция трансформаторных подстанций в деревнях Горетовка, Белавино, Задорино и Радумля, что обеспечило более четырех тысяч жителей стабильным электроснабжением.

В рамках программы по улучшению качества и надежности электроснабжения в Солнечногорске в 2024 году проводятся работы более чем в 50 населенных пунктах. Эта программа реализуется по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

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