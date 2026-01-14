Востряковский лицей № 1 в Домодедове капитально отремонтируют к сентябрю
Востряковский лицей № 1 в Авиационном микрорайоне Домодедова капитально отремонтируют. Открыть учреждение планируют 1 сентября.
Школа находится на площади Гагарина. В ней уже завершили демонтажные работы, рассказали в региональном Минстрое. Сейчас там обновляют фасад и кровлю, ведут отделку помещений, монтируют коммуникации и окна.
Площадь здания составляет 6,6 тысячи квадратных метров. В нем также обновят входные группы и сантехническое оборудование.
Работы проводят по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет бюджетных средств.