Востряковский лицей № 1 в Домодедове капитально отремонтируют к 1 сентября

В Домодедове продолжается капитальный ремонт здания Востряковского лицея № 1, расположенного на площади Гагарина. Готовность объекта уже достигла 50%.

На площадке задействовали 76 рабочих и два специализированных устройства. Сейчас подрядчик выполняет фасадные работы, обустраивает входные группы, ведет внутреннюю отделку, а также занимается монтажом инженерных систем и электрики.

Капремонт проходит в рамках государственной программы развития социальной инфраструктуры Московской области и соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».

Здание лицея, построенное в 1965 году и имеющее площадь более 6,6 тысячи квадратных метров, ждет комплексное обновление: полная замена коммуникаций и сантехники, модернизация пищеблока, обновление систем пожарной безопасности и видеонаблюдения, а также благоустройство прилегающей территории. Дополнительно учреждение оснастят новой мебелью и современным оборудованием.

Открытие обновленного образовательного учреждения запланировано на 1 сентября текущего года.