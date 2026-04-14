Востребованные автобусные маршруты оптимизируют в Ленинском округе

Совместно с правительством Подмосковья в муниципалитете продолжают развивать транспортную сеть. По итогам встречи главы округа с руководителем «Мострансавто» Андреем Майоровым приняли решения по улучшению самых загруженных рейсов.

Глава муниципалитета Станислав Каторов подчеркнул, что задача властей — сделать передвижение максимально удобным. Совместно с профильными ведомствами проработали конкретные меры для маршрутов с высоким пассажиропотоком: увеличение числа машин на линиях и продление действующих схем.

В ближайшее время в округе внедрят ряд изменений. 14 апреля маршрут № 471 продлят до жилого комплекса «1-й Донской». С 1 мая запустят дополнительный полуэкспресс — по короткой схеме начнет курсировать один автобус большого класса, что сократит время в пути. На маршрут № 6 к 21 апреля выйдут еще две машины среднего класса, а на маршруте № 379 с 1 мая обеспечат полный выпуск транспорта по контракту — там будут работать девять автобусов большого класса. Кроме того, с 1 мая запустят новый маршрут № 404, который свяжет жилой комплекс «Новое Видное» со станцией метро. На этом рейсе начнут работать два автобуса среднего класса.

Все изменения привязаны к конкретным срокам, их исполнение держат на контроле.