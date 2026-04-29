Востребованную лесную тропу в Ногинске восстановят до конца мая

В Богородском округе поступило много обращений от жителей Ногинска с просьбой восстановить лесную тропу в микрорайоне Заречье. Участок от мебельной фабрики до жилых домов вдоль улицы Белякова был поврежден техникой при капитальном ремонте тепловых сетей зимой.

Протяженность тропы составляет около 600 метров. По словам жителей, по ней беременные женщины добираются из микрорайона Заречье в женскую консультацию, а жители идут на железнодорожную станцию Захарово. Из-за снега и дождей тропинка стала непроходимой.

По информации управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Богородского округа, как только погода позволит и почва подсохнет, подрядчик приведет участок в надлежащий вид. Ориентировочно — до конца мая.

К решению вопроса также подключилось управление благоустройства. В настоящее время рассматриваются наиболее подходящие варианты для ближайшей перспективы. В следующем году управление подаст заявку с этим адресом как приоритетным для вхождения в государственную программу «Народные тропы».