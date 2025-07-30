Восточное отделение инспекции по маломерным судам проверили в Подмосковье

Начальник ГУ МЧС России по МО Андрей Павлов посетил восточное отделение инспекции по маломерным судам. Он пообщался с личным составом и посетителями, а также проверил работу ведомства.

Отделение находится в Жуковском на левом берегу реки Москвы.

Как уточнили в пресс-службе регионального МЧС, за рабочий визит Павлов оценил оснащенность инспекторов техникой и оборудованием. Руководитель Восточного отделения ГИМС Никита Потапов доложил, как проходит регистрация маломерных судов. Также он рассказал о правилах освидетельствования и замене удостоверений на право управления судами.

После проверки госинспекторов поблагодарили за отличные результаты службы.